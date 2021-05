Joggen für die Sinne: Fünf unübliche Laufstrecken durch Leipzig

Leipzig. Ganz langsam wird es Sommer in der Messestadt. Die Sonne scheint, die Blumen blühen und der würzige Geruch von Bärlauch liegt in der Luft. Tausende Leipziger schnüren begeistert die Laufschuhe, setzen den ersten Schritt vor die Haustür und laufen die immer selbe Runde durch die Nachbarschaft. Klar, dass nach wenigen Tagen oder Wochen die Motivation wieder sinkt. Die immer gleichen Häuser, Parks und Eindrücke machen das vielleicht schönste Hobby der Welt zu einer langweiligen Freizeitverschwendung, die nur noch dem persönlichen Fitnessaufbau dient. Anzeige

Dabei hat die wunderschöne Stadt unter den Linden so viel mehr zu bieten. Atemberaubende Aussichtsplattformen, beeindruckende Architektur, zahlreiche Seen und interessante Gerüche, die beim Dauerlauf die Sinne von der zunehmenden Erschöpfung ablenken können. Doch auch die Joggingrunden um den Markkleeberger und den Cospudener See sind bekannt, dass der Clara-Zetkin-Park hübsch ist, wissen nicht nur Läufer und auch der Fockeberg ist – egal wie oft man ihn auch erklimmen mag - der immer selbe Hügel. Zur Abwechslung hat der Sportbuzzer fünf unübliche Laufstrecken durch und um die Messestadt zusammengestellt, die jeder gelangweilte Freizeit-Jogger ausprobieren sollte.

Laufstrecke 1: Sportplatz-Nostalgie

Diese knapp elf Kilometer lange Joggingstrecke ist optimal für alle Hobby-Sportler und Anhänger des Leipziger Profisports geeignet. Vorbei an Fußballplätzen, Tennisanlagen sowie den Spielstätten von den Roten Bullen und vom SC DHfK erinnert diese Laufrunde an bessere Zeiten, in denen Fans noch ins Stadion durften und Kreisliga-Kicker noch jeden Sonntag zwischen zwei Toren ihre Kilometer abrissen.

Laufstrecke 2: Atmung und Gerüche

Der immer selbe Geruch von gemähtem Rasen oder dem Imbiss um die Ecke langweilt den Geruchssinn. Diese rund 7 Kilometer lange Laufstrecke hingegen ist ein wahres Erlebnis für den Geruchssinn - und das nicht nur im positiven Sinn. Verschiedene Zoo-Tiere, würziger Bärlauch und die Kläranlage der Messestadt machen diese Strecke zu einem unvergesslichen Lauf durch das Rosenthal und den Auwald. An besonders schlimmen Tagen können auf diesem Rundkurs Atemübungen integriert werden oder die FFP2-Maske eine andere Verwendung finden.

Laufstrecke 3: Architektur und Kultur

Zugegeben, wer Läufe durch die Stadt nicht mag, wird an dieser Strecke nur wenig Freude haben. Völlig frei von Ampeln ist ein Lauf vorbei an vier Kirchen, dem Neuen Rathaus, der Moritzbastei, dem Uni-Klinikum und weiteren Prachtbauten einfach nicht möglich. Denn diese Strecke kombiniert auf rund 8 Kilometern zahlreiche Leipziger Sehenswürdigkeiten, integriert dabei so viele Parks wie möglich und bietet vor allem Zugezogenen einen guten Überblick über das Zentrum-Süd der Messestadt.

Laufstrecke 4: Die besten Seen Leipzigs

Diese Aussage könnte für Konflikte sorgen, aber die schönsten Seen Leipzigs sind nicht im Süden der Messestadt - sondern im Norden. Der Schladitzer und der Werbeliner See sind im Vergleich mit den südlichen Dauerbrennern (Cossi und Co.) eher die unbeliebten Champions der Wasserlandschaft, aber garantiert einen Probelauf wert. Wer die volle Distanz um den Werbeliner See lieber nicht laufen möchte, sollte aber mindestens zu einem Aussichtspunkt joggen, bevor es zurück zum Schladi geht. Die verkürzte Distanz: 14 Kilometer. Die volle Runde beträgt stattliche 25 Kilometer.

Laufstrecke 5: Der Wackelturm