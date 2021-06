Das SPORTBUZZER Jogi-Barometer mit Matze Knop: Gosens kann mehr als Disko

Von Löw ist Gosens demnach eigentlich nur aus einem Grund nominiert worden: "Ich hab' ihn nur mitgenommen, weil er aussieht wie Lukas Podolski - und ich hab' gedacht, der kann in der Kabine die Disko machen..." Wie der DFB-Coach das Spiel erlebt hat, seht ihr hier im Video!

Das erste Tor von Cristiano Ronaldo überhaupt gegen die deutsche Nationalmannschaft hat laut Jogi auch mit Mitleid zu tun gehabt: "Ein Tor haben wir ihm gegönnt - er war am weinen, was willst du da machen?!" Außerdem gibt er einen Einblick, wie die Vorbereitungen auf das Ungarn-Spiel am letzten Gruppen-Spieltag ausschauen.