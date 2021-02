Johanna Baumgartens Herz schlägt im Gleichtakt: Auspowern in Großenheidorn, Vereinsleben in Barsinghausen

Als echtes Eigengewächs liegt ihr der Handballsport in Barsinghausen am Herzen. Es waren persönliche Gründe, die sie 2018 zu einem Wechsel nach Großenheidorn trieben. Dennoch ist sie weiterhin in ihrer Funktion als Jugendwartin im Vorstand sowie als Trainerin für den Nachwuchs beim HVB stark engagiert. „Ich bin da verwachsen und kann das ganz klar trennen. Beim MTV powere ich mich selbst aus und habe viel Spaß mit meinem Team, beim HVB lebe ich die Zugehörigkeit und das Vereinsleben“, sagt Baumgarten.

Es wäre falsch zu behaupten, dass in der Brust von Johanna Baumgarten zwei Herzen schlagen. „Wenn überhaupt, dann schlagen sie im Gleichtakt“, sagt die 26-Jährige. Selbst auf Torejagd geht sie für den MTV Großenheidorn, im Vereinsleben ist Baumgarten aber beim HV Barsinghausen verwurzelt. Am Deister gibt sie seit Monaten ihr Bestes, um bis zur nächsten Jahresversammlung Nachfolger für die scheidende Vorstandsspitze zu finden. „Und das läuft besser als gedacht“, sagt das Multitalent.

Nach dem Wiederaufstieg der Barsinghäuserinnen in die Landesliga ist es coronabedingt erst zu einem direkten Aufeinandertreffen ihrer Herzensangelegenheiten gekommen. „Das war am 2. November 2019 in Barsinghausen“, kommt es ihr sofort in den Sinn. In merklich seltsamer Erinnerung ist der Lehramtsreferendarin das Duell aber nicht geblieben. „War wie ein Heimspiel für mich, auch wenn der Ausgang nicht so toll war“, sagt Baumgarten, denn der MTV verlor mit 25:30.

Kein Spruch oder Provokation: Nur sportlich fairer Wettbewerb

Ihr Vater, früher selbst Handballer in Barsinghausen, war extra aus Frankfurt angereist, um bei der besonderen Partie für seine Tochter dabei zu sein. „Natürlich war das ein bisschen merkwürdig, gegen Gegnerinnen zu spielen, die man alle kennt. Ich bin ja oft in der Halle“, macht die Nummer 12 der Seeprovinzlerinnen aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Sprüche oder Provokationen gab es daher keine vom Gegner, „das war rein sportlich fairer Wettkampf mit den Basche-Mädels. Mein damaliger Wechsel war für alle nachvollziehbar, und ich tue ja weiterhin viel für den Verein.“

Manch einem Deisterstädter war das Herz in die Hose gerutscht, als mit Gerd Köhler, Bernhard Schwabe, Marc Brandes und Benjamin Köhler die vier Speerspitzen aus dem Vorstand im vergangenen November ankündigten, bei der nächsten Jahresversammlung nicht mehr zur Wahl zu stehen. Baumgarten nahm zusammen mit Julian Frädermann und Inga Neumeister die große Aufgabe in die Hand, möglichst schnell möglichst viele Mitglieder mit Interesse am Ehrenamt zu finden. Per se schon ein schwieriges Unterfangen, das während eines Pandemie-Lockdowns noch komplizierter wird. Onlinemeetings wurden angeboten, Arbeitsgruppen gebildet – es hat sich gelohnt.

„Wir haben nicht nur potenzielle Nachfolger für alle vier Vorsitzenden gefunden. Zusätzlich wird aus dem bisherigen sechsköpfigen erweiterten Vorstand wohl eine Gruppe von elf bis zwölf Leuten werden“, berichtet Baumgarten. Auch für den Unterbau des Klubs haben sich Freiwillige bereit erklärt, ihren Teil für die HVB-Zukunft beizutragen. Die Erwartungen sind nach den ersten, überraschend zahlreichen Rückmeldungen ein weiteres Mal übertroffen worden. Im Calenberger Land scheint viel Herzblut für diesen Verein im Spiel zu sein, denn nur wenn sich bis zur nächsten Jahresversammlung ein neuer Vorstand findet, dürfen für die nächste Saison Mannschaften gemeldet werden.