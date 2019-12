Johannes Bitter feiert DHB-Comeback: So reagiert der Weltmeister-Torhüter auf seine Berufung in den EM-Kader

Der frühere Weltmeister-Torhüter Johannes Bitter feiert bei der Europameisterschaft im Januar nach knapp sechs Jahren eine spektakuläre Rückkehr in die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Christian Prokop berief den 37-Jährigen vom TVB Stuttgart am Freitag in seinen 17 Spieler umfassenden EM-Kader, mit dem er ab 2. Januar die Vorbereitung auf das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden aufnehmen wird. „Ich bin natürlich sehr froh und sehr stolz, jetzt wieder in diesem elitären Kreis unterwegs zu sein“, sagte Bitter über sein Comeback.