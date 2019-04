Werder-Shootingstar Johannes Eggestein: Deshalb sagte er dem FC Bayern ab

In der vergangen Woche verkündeten beide Eggestein-Brüder ihre Vertragsverlängerung bei den "Grün-Weißen" . Insbesondere Maxi Eggestein soll attraktive Angebote anderer Klubs gehabt haben, auch der BVB soll sich sehr um den 22-Jährigen bemüht haben . Johannes Eggestein spielt anders als sein Bruder nicht im Mittelfeld sondern im Angriff der Bremer. Seine Bilanz in dieser Saison: vier Tore und drei Vorlagen in 24 Pflichtspielen . Er wil weiter an sich arbeiten und seinen drei Idolen nacheifern. " Es gab zwei, drei Stürmertypen, die mir immer imponiert haben. Ailton zum Beispiel, auch Luca Toni und Roy Makaay. Von denen wollte ich mir etwas abgucken ."

Beide Brüder können sich vorstellen den "Grün-Weißen" langfristig die Treue zu halten. " So eine Geschichte, wie sie beispielsweise Steven Gerrard bei Liverpool geschrieben hat, finden Maxi und ich natürlich schön und interessant. Auch wenn das ein großer Name ist, mit dem wir uns nicht vergleichen. Aber so jemand ist schon ein Vorbild ", sagte Johannes Eggestein.

Johannes Eggestein hofft auf Einzug ins DFB-Pokalfinale

In den kommende Woche stehen für die beiden Jungprofis gleich zwei Spiele gegen den FC Bayern an. Zuerst sind sie am Samstag in München in der Liga gefordert, am Mittwoch muss der Rekordmeister dann in Bremen zum DFB-Pokalhalbfinale antreten. Johannes Eggestein hofft auf den großen Coup gegen den FC Bayern im Pokal. "Das wäre ein Highlight und das Finale dann auch noch mal. Und es war ja nicht von einer Bedingung die Rede, dass wir in der Liga vorher bei den Bayern verlieren müssen ..."