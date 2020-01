U21-Bundestrainer Stefan Kuntz über die Olympia-Chancen von Maximilian Eggestein

Im Trainingslager von Bundesligist Werder Bremen in Palma de Mallorca hat U21-Bundestrainer Stefan Kuntz am Samstag beim Mannschaftstraining zugesehen. Der 57-Jährige hat dabei wohl vor allem die beiden Eggestein-Brüder Maximilian und Johannes im Auge behalten. Erstgenannter war bis Juni 2019 fester Bestandteil der U21-Nationalmannschaft und hatte unter Kuntz an der EM 2019 teilgenommen. Johannes gehörte dort auch zum Kader und stieg anschließend zum Mannschaftskapitän auf.