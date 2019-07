John Verhoek stürmt für den FC Hansa

Der SPORTBUZZER hatte bereits spekuliert, die Spatzen pfiffen es in den vergangenen Tagen von den Dächern. Der FC Hansa Rostock ist auf der Suche nach einem Stürmer fündig geworden. Vom MSV Duisburg kommt der zweitliga-erfahrene Profi John Verhoek an die Ostseeküste. Der Mittelfeldspieler wurde mit einem Zweijahres-Vertrag ausgestattet, bleibt bis 2021.

In 177 Zweitliga-Spielen erzielt der Niederländer, der bei ADO Den Haag ausgebildet wurde, 36 Treffer und bereitete weitere zehn vor. Neben 23 Erst- und 66 Zweitliga-Partien in den Niederlanden lief er desweiteren acht Mal für Stade Rennes in der französischen League 1 auf. In der 2. Bundesliga lief Verhoek unter anderem für den FSV Frankfurt, St. Pauli und eben dem MSV Duisburg auf.