Last-Minute-Erlösung: Wintzheimer rettet HSV wichtigen Punkt in Köln - Wolf: "Leben noch"

Der 1. FC Köln und der Hamburger SV haben sich im Top-Duell der 2. Bundesliga unentschieden getrennt. Der eingewechselte Manuel Wintzheimer (85. Minute) rettete am Montag dem HSV mit seinem Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand einen wichtigen Punkt im Kampf um den Aufstieg. Der Tabellenführer aus Köln war vor der Pause durch Dominick Drexlers (26.) neuntes Saisontor in Führung gegangen. Der ersatzgeschwächte Tabellenzweite aus dem Norden hatte sich das Remis durch eine starke zweite Halbzeit verdient.

Köln-Trainer Anfang sauer über Schiedsrichter

Es ist sehr ärgerlich, so spät das Gegentor noch zu bekommen", sagte Köln-Torschütze Drexler. "Jetzt haben wir zum zweiten Mal in Folge einen Sieg hergeschenkt. Ein Spitzenspiel vor ausverkauftem Haus musst du natürlich gewinnen." Trainer Markus Anfang war sauer auf die Leistung des Schiedsrichters, der HSV-Spieler Gideon Jung trotz wiederholten Foulspiels keine Gelb-Rote-Karte zeigte: "Das war ein Ping-Pong-Tor. Der fällt ihm genau vor die Füße. Es war heute sehr schwierig, an mich zu halten. Der HSV hätte zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit elf Spielern auf den Platz stehen dürfen. Am Ende hat etwas die Kraft gefehlt."