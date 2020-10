Joko & Klaas kommentieren U21-Länderspiel: Diesen Effekt erhofft sich Bundestrainer Stefan Kuntz

Am Dienstagabend trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft in Fürth auf Bosnien-Herzegowina. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kuntz belegt mit zwölf Punkten aus bisher sechs Spielen den zweiten Platz der EM-Qualifikationsgruppe I, könnte sich mit einem Sieg weiter von dem direkten Konkurrenten Bosnien (acht Punkte) absetzen.

Die Partie im Sportpark Ronhof hat allerdings nicht nur aus sportlicher Sicht etwas Spannendes zu bieten. Dank Joko & Klaas, welche die Live-Übertragung des Länderspiels auf ProSieben MAXX (Sendebeginn: 17.45 Uhr) an der Seite von Hauptkommentator Matthias Stach begleiten werden, dürfen sich die Zuschauer auf unterhaltsame Momente freuen. Hintergrund: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten vergangene Woche in der Show Joko & Klaas gegen ProSieben gegen ihren Arbeitgeber verloren - und wurden von ihrem Sender zu dieser "Fußball-Strafe" verdonnert.

Kuntz: "Wir hoffen auf Fans, die sonst keine U21-Spiele schauen"

Darüber hinaus liege es laut Kuntz natürlich "an uns, die Zuschauer auch mit unserer Leistung zu begeistern". Am vergangenen Freitag war das seinem Team bereits in Moldau ganz ordentlich gelungen. Mit nur 17 Profis im Kader siegte die DFB-Auswahl deutlich mit 5:0. Das Länderspiel hatte im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt, da es einen Corona-Fall im Lager der U21-Nationalmannschaft gegeben hatte. Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung, da keine weiteren Team-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden.