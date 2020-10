Dank Nmecha und mit Joko und Klaas: Deutsche U21 übernimmt Tabellenspitze in EM-Quali

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat einen großen Schritt in Richtung der für das kommende Jahr geplanten EM in Slowenien und Ungarn gemacht. Das Team von Trainer Stefan Kuntz kam am Dienstag in Fürth zu einem 1:0 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina und setzte sich in der Qualifikationsgruppe 9 an die Tabellenspitze. Dabei profitierte der DFB-Nachwuchs allerdings auch von einem Patzer des größten Konkurrenten Belgien, der zuvor völlig überraschend mit 0:1 in Moldawien verlor. Deutschland hatte den Außenseiter am Freitag noch souverän mit 5:0 bezwungen.