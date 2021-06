Beer schießt sich bei EM zum Weltrekord: "Zeigt, dass ich weiter zu den Besten gehöre"

Im Finale konnte Beer aber nicht mehr glänzen. Beim Kniend-Anschlag war sie als Dritte noch in aussichtsreicher Position, im Liegend-Anschlag fiel Beer jedoch zurück. Stehend überzeugte vor allem die 18-jährige Italienerin Sofia Ceccavello, die sich mit 464,7 Ringen den Sieg und das begehrte letzte europäische Olympia-Ticket sicherte. Für Beer reichte es letztlich nur für Platz sechs (417,4 Ringe).

Eine Medaille gab es für Jolyn Beer nicht. Doch am Montag, bei ihrer Rückreise von der Europameisterschaft aus dem kroatischen Osijek, lächelt die Sportschützin aus Bordenau. „Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Gesamtpaket“, sagte sie. Einen Grund zum Feiern hatte sie schon in der Qualifikation mit dem Kleinkalibergewehr, als sie mit 1185 Ringen den bisherigen Weltrekord der Norwegerin Jenny Stene einstellen konnte. „Vor allem das hat gezeigt, dass ich auch international weiter zu den Besten gehöre“, sagte die 26-Jährige.

Beer ist zufrieden

Lange hielt die negative Stimmung aber nicht an. Schon Anfang Mai hatte Beer die interne Olympiaqualifikation in Hannover gewonnen. Sie wird als einzige deutsche Sportschützin nach Tokio reisen. Die EM soll die Erwartungen nicht schmälern. Beer hofft weiterhin auf einen Platz auf dem Treppchen. „Ich bin am Ende zufrieden“, sagte sie. „Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen.“