Sportschützin Jolyn Beer qualifiziert sich für Olympia: "In mir ist ganz viel Leere"

Vor den letzten fünf Ringen war Jolyn Beer (SV Lochtum) klar: Diesen Vorsprung wird sie nicht mehr abgeben. Die Anspannung löste sich, der Herzschlag wurde etwas langsamer, die Atmung ruhiger. Die Konzentration ließ nach, die Ringe traf Beer nicht mehr so konsequent wie zuvor. Doch das war egal. Mit insgesamt 3538 getroffenen und 28 Ringen Vorsprung hat die Sportschützin am Sonntag die interne Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Tokio deutlich gewonnen.

Kurz nach dem Wettkampf in Wülfel kann die 26-Jährige ihre Emotionen kaum einordnen. „In mir ist ganz viel Leere“, sagt sie. „Mir fällt ein Riesenstein vom Herzen.“ Beer verspürte in den vergangenen Wochen einen immensen Druck. Ihre ganze Vorbereitung war auf die Olympiaqualifikation ausgerichtet. Zur Unterstützung holte sich die Bordenauerin sogar eine Sportpsychologin vom Stützpunkt hinzu. „Ich war schrecklich nervös“, sagt Beer. „Sie hat mich etwas heruntergeholt und mir klargemacht, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich die Quali nicht schaffe.“