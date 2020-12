Trotz Freifahrtschein: Jonas Hector verzichtet auf Köln-Einsatz in Mainz

Solch einen Freifahrtschein gibt es im Profi-Fußball nicht alle Tage: Effzeh-Kapitän Jonas Hector durfte auf Geheiß seines Trainers Markus Gisdol selbst wählen, ob er im Auswärtsspiel des 1. FC Köln beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielen möchte oder nicht . „Das entscheidet Jonas. Er ist ein erfahrener Spieler und kennt seinen Körper. Wenn er bereit ist, ist unser Kapitän dabei“, sagte der Coach bereits am Donnerstag.

Inzwischen hat der 30-Jährige entschieden: Für ihn kommt das Duell mit Mainz zu früh, er verzichtete auf die Nominierung und blieb in Köln . Der frühere Nationalspieler befindet sich nach zweieinhalbmonatiger Pause vor der Rückkehr in den Kader des Bundesligisten. Aus Sicht seines Trainers stünde einem baldigen Comeback allerdings nichts mehr im Wege: "Wir haben ihn im Training Stück für Stück in die Spielformen integriert, er ist gut vorbereitet."

Hector war zuletzt am 26. September beim Spiel in Bielefeld für Köln zum Einsatz gekommen und seitdem verletzt ausgefallen. Im Oktober hatte der 30-Jährige nach 43 Länderspielen seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt.

Mainz 05 will im Kellerduell den Heimfluch in dieser Saison beenden. In den bisherigen fünf Spielen im eigenen Stadion gelang den Rheinhessen noch kein Sieg. Mit einem Heimerfolg würden die Mainzer am Rivalen vorbeiziehen und die direkten Abstiegsplätze verlassen. Die Bilanz macht dafür Mut: Die einzige Bundesliga-Heimniederlage gegen Köln kassierte der Tabellenvorletzte im April 2016.