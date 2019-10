Achter Ausfall: Jonas Hector sagt Bundestrainer Löw für Länderspiele gegen Argentinien und Estland ab

Einen Tag nach seinem Last-Minute-Treffer zum 1:1 gegen Schalke 04 hat Nationalspieler Jonas Hector seine Teilnahme an den anstehenden Länderspielen abgesagt. Wie der 1. FC Köln am Sonntag mitteilte, laboriert der Defensivallrounder an "neuromuskulären Problemen", die einen Einsatz im Test am kommenden Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und vier Tage später im EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland unmöglich machen. Nach der Absage von Hector hat Joachim Löw nun acht Ausfälle zu beklagen.