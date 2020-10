Bericht: Jonas Hector vom 1. FC Köln tritt aus der Nationalmannschaft zurück

Hector hatte sein DFB-Debüt im November 2014 beim 4:0 in der EM-Qualifikationen gegen Gibraltar gegeben und war insgesamt 43-mal für die Nationalmannschaft aufgelaufen. Seinen letzten Einsatz hatte der Außenverteidiger am 19. November 2019 in der EM-Qualifikation gegen Nordirland. Beim 6:1 hatte der Abwehrspieler zwei Tore vorbereitet. Ihm selbst waren in seiner Laufbahn drei Treffer für das DFB-Team gelungen.