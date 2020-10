DFB bestätigt: Köln-Kapitän Jonas Hector tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück

Jonas Hector ist aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Der Kapitän des Bundesligisten 1. FC Köln soll Bundestrainer Joachim Löw nach Kicker-Informationen bereits vor den Länderspielen im September über seinen Rücktrittsentschluss informiert haben. Bereits im Juli habe der 30-Jährige dieses Vorhaben den Verantwortlichen seines Klubs mitgeteilt.

Sein Auswahldebüt gab der Abwehrspieler am 14. November 2014 beim 4:0 in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar. Insgesamt absolvierte Hector 43 Länderspiele und schoss drei Tore. Letztmals spielte er am 19. November 2019 gegen Nordirland für die Nationalelf. Hector gewann mit dem DFB-Team den Confederations-Cup 2017 und stand im Kader der EM 2016 (6 Spiele) sowie Weltmeisterschaft 2018 (2 Spiele).