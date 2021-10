Offensiv mit Qualität, defensiver Arbeiter: Wie Jonas Hofmann sich im DFB-Team in den Fokus spielt

Er ist einer der Überraschungs-Gewinner unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Jonas Hofmann überzeugte auch am Freitagabend beim 2:1-Sieg in Hamburg in der WM-Qualifikation gegen Rumänien im DFB-Trikot. "Er hat mir gut gefallen“, lobte Flick den Gladbacher nach der Partie. Der 29-Jährige hat im Moment die Nase vorn auf der rechten Abwehrseite. Und das, obwohl sein Teamkollege Matthias Ginter, der unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw dort oft spielte, nach seiner Coronainfektion jetzt im September wieder in den Kreis der Nationalelf zurückkehrte. Anzeige

Die Idee, Hofmann auf der rechten Seite zu installieren, hatte kurioserweise Löw vor der Europameisterschaft im vergangenen Sommer. Doch der Gladbacher verletzte sich in der Vorbereitung und Löw musste umdisponieren. Jetzt hat Hofmann sich scheinbar festgespielt auf der rechten Abwehrseite. "Er hat wieder gezeigt, dass er in der Offensive eine hohe Qualität hat und auch in der Defensive gewillt ist, mitzuarbeiten. Er hat das gut gemacht, top", lobte Flick den Auftritt des Nationalspielers.

Und das, obwohl Hofmann im Verein ein ganz andere Rolle spielt. Bei der Borussia kommt der sechsfache Nationalspieler auf der rechten Offensivseite zum Einsatz. In der Nationalelf hat der Bundestrainer aber für diese Position mit Spielern wie Serge Gnabry, Kai Havertz oder auch Leroy Sané ein Überangebot. Hofmann musste bei Flick umschulen. "Es ist ein hohes Pensum, das er bringen muss, er muss andere Läufe als im Verein machen", sagte der Bundestrainer. "Man fuchst sich rein in so was", sagte Hofmann zuletzt.