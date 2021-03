Bestätigt: Jonas Hofmann und Marcel Halstenberg in Quarantäne - DFB-Profis spielten Backgammon

Kurz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island ist das Corona-Virus auch in die zuvor sichere Blase der deutschen Nationalmannschaft eingedrungen. Der DFB bestätigte rund neun Stunden vor dem geplanten Anpfiff am Donnerstagabend in Duisburg ein positives Testergebnis bei einem Spieler. Nun ist klar: Dabei handelt es sich um Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

"Neben dem positiv auf Covid-19 getesteten Nationalspieler Jonas Hofmann muss auf Anweisung des Gesundheitsamts Düsseldorf zusätzlich noch Marcel Halstenberg, der im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft wurde, im Quartier des DFB-Teams in Quarantäne", heißt es in einer DFB-Mitteilung am Donnerstag. Hofmann und der Verteidiger von RB Leipzig hatten am Vorabend eine Runde Backgammon gespielt. Dies ist auf Bildern in sozialen Netzwerken eindeutig zu erkennen. Laut Medienberichten dauerte die Partie rund 15 Minuten.