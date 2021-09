"Rose hat keine Pfiffe verdient": Hofmann fordert Gladbach-Fans zu fairem Umgang mit BVB-Coach auf

Borussia Mönchengladbachs Nationalspieler Jonas Hofmann hat vor dem Wiedersehen mit Marco Rose für einen fairen Umgang der Fans mit dem Ex-Coach geworben. " Ich finde, Marco Rose hat keine Pfiffe verdient. Er ist ein super Mensch, hat mit Gladbach Vereinsgeschichte geschrieben und erstmals die K.-o.-Runde der Champions League erreicht ", sagte Hofmann in einem am Mittwoch veröffentlichten Bild-Interview.

Am Samstag trifft Gladbach in der Bundesliga auf Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky), das nun von Rose trainiert wird. Erwartet wird eine hitzige und emotional aufgeladene Atmosphäre. Rose hatte die Borussia vom Niederrhein nach nur zwei Jahren trotz eines Vertrages bis 2022 per Ausstiegsklausel verlassen. Der BVB musste die vertraglich festgelegte Ablösesumme von fünf Millionen Euro für Roses Verpflichtung aufbringen.