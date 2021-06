Angeschlagener Hofmann bleibt beim DFB-Team - Löw setzt auf Handball und Fußball-Tennis

Der angeschlagene Jonas Hofmann wird weiterhin im Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft an seinem Comeback arbeiten. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach, der sich bereits am Donnerstag eine Knieverletzung zugezogen hatte, absolvierte am Samstag ein individuelles Programm auf dem Rad. "Jonas wäre nicht mehr hier, wenn wir nicht die berechtigte Hoffnung hätten, dass er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ob es so kommt, weiß man in der Medizin relativ selten. Da müssen wir abwarten", sagte DFB-Assistenztrainer Marcus Sorg auf der Pressekonferenz nach der Einheit.

