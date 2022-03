Jonas Hofmann über seine Zukunft in Gladbach, den überraschenden Abstiegskampf und DFB-Kumpel Neuer

Nationalspieler Jonas Hofmann muss sich zwischen seiner Abenteuerlust und dem Wohlfühlfaktor bei Borussia Mönchengladbach entscheiden. "Ich bin ein Typ, der alles sehen will. Der alles erleben will. Der seinen Kindern und Enkeln erzählen will, wo er überall war", sagte der 29-Jährige der Sport Bild. Anzeige

Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich der gebürtige Heidelberger für einen baldigen Abschied aus seiner aktuellen fußballerischen Heimat entschieden hat. "Ich spiele nun in meiner siebten Saison für Gladbach, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das verbindet. Außerdem fühle ich mich im Verein sehr wohl", machte Hofmann deutlich. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft Ende 2023 aus, der Verein will gerne mit ihm verlängern. "Ja, das stimmt", sagte Hofmann zu entsprechenden Signalen.

Hofmann dementiert Gladbacher Mentalitätsprobleme

Natürlich wird auch die sportliche Zukunft der "Fohlen" zur Entscheidungsfindung beitragen. Hätte man Hofmann vor der Saison gesagt, dass Gladbach in dieser Saison nicht um Europa, sondern gegen den Abstieg spielen würde, hätte er es "wahrscheinlich nicht geglaubt". Er habe in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, dass man mit diesem Kader nicht absteigen könne. "Aber wenn man nach dem 27. Spieltag knapp über den Abstiegsrängen steht, hat das eine Aussagekraft", so Hofmann.

Ein Mentalitätsproblem im Team von Trainer Adi Hütter will Hofmann derweil nicht ausgemacht haben, wie er in dem Interview verriet: "Nein, daran liegt es sicher nicht. Dass ein Spieler mit Absicht nicht gut spielt, das gibt es nicht. Zumindest kenne ich das nicht." Vielmehr zählen laut Hofmann "ganz einfache Dinge wie Kommunikation, dass man sich untereinander kurze, klare Anweisungen gibt". Es gehe darum, konzentriert und hellwach zu sein, gegen den Ball zu arbeiten. "Das haben wir leider in dieser Saison in der Kombination zu oft nicht hinbekommen", gibt der Gladbach-Profi zu.

Verletzter Hofmann hofft auf Rückkehr nach Länderspielpause

Neben dem Klassenerhalt mit seinem Klub sei die WM 2022 das ganz klare Ziel des Nationalspielers, der aktuell an einem Muskelfaserriss laboriert und für die anstehenden Länderspiele gegen Israel (26. März, 20.45 Uhr, ZDF) und die Niederlande (29. März, 20.45 Uhr, ARD) nicht zur Verfügung steht. Unter Bundestrainer Hansi Flick kam der Gladbacher in allen Qualifikationsspielen zum Einsatz, machte seine Sache auch als Rechtsverteidiger gut.