Zweiter Corona-Test positiv: Gladbach-Star Jonas Hofmann weiterhin in Quarantäne

Diese Nachricht hatte vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Island (3:0) am Donnerstag für Unruhe gesorgt: Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach wurde positiv auf Covid-19 getestet und daher in Quarantäne geschickt - ebenso wie Marcel Halstenberg von RB Leipzig, der als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft worden war. Die beiden Profis hatten am Abend vor dem Länderspiel in Duisburg zusammen Backgammon gespielt.

Wie Hofmann inzwischen gegenüber der Bild bestätigt hat, hatte sich der Corona-Verdacht noch am Abend des ersten Quali-Spiels des DFB-Teams erhärtet: "Ich hatte Donnerstagabend noch einen Test, der war auch positiv." Der 28-Jährige befinde sich zurzeit in häuslicher Quarantäne und habe bis jetzt keinerlei Symptome.

Hofmann hält sich zu Hause fit - nächster Corona-Test am Montag

Für die kommenden beiden Länderspiele in der WM-Qualifikation am Sonntag in Rumänien sowie am Mittwoch gegen Nordmazedonien steht der Mittelfeldspieler natürlich nicht zur Verfügung. Seine Konzentration liegt aktuell darauf, seinem Klub aus Mönchengladbach schnellstmöglich helfen zu können. "Ich werde zu Hause für mich ein Programm machen, um mich fit zu halten", gewährt Hofmann einen Einblick in seine Pläne.