Dramatisches Finale: Jonas Schomburg wird Vierter bei Arena Games in Rotterdam

Jonas Schomburg von den Wasserfreunden Hannover hat im dramatischen Finale bei der zweiten Auflage der Arena Games in Rotterdam den vierten Platz geholt. Vorjahressieger Justus Nieschlag (Lehrter SV) fehlte, weil er sich im Höhentrainingslager auf den deutschen Olympiaausscheidungswettkampf im Mai in Kienbaum vorbereitet.

So stand ein spannendes Finale zwischen Schomburg, dem Briten Alex Yee, den beiden Franzosen Aurelien Raphael und Anthony Pujades sowie dem Portugiesen Vasco Vilaca an. Nach dem Start mit Rad und Schwimmen hatte sich Pujades noch vor van Riel an die Spitze gesetzt. Doch der Franzose konnte sein Tempo nicht halten. Auf der Laufstrecke flog Yee vom fünften auf den zweiten Platz vor. Auch Raphael lag bei diesem auf das letzte Laufen reduzierten Finale noch knapp vor Schomburg, der damit Rang vier im Teil drei und auch in der Gesamtwertung erkämpfte.

Im Feld der Weltklasseathleten war das nach Rang sechs vor drei Wochen in London eine weitere Steigerung. Zudem muss sich Schomburg nicht gezielt auf das deutsche Olympiaausscheidungsrennen vorbereiten, sondern kann direkt für die Spiele in Tokio planen. Er hat seinen Platz im Olympiateam schon sicher.