Grippaler Infekt: Leverkusen-Star Jonathan Tah reist vorzeigt von Nationalmannschaft ab

Bei der Einstimmung auf das Kräftemessen mit dem großen Weltmeisterschafts-Rivalen Argentinien erfasste Joachim Löw Wehmut. Viele Spieler fehlen dem Bundestrainer im Testspiel gegen Argentinien am Mittwochabend (20.45 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) und im EM-Qualifikationsspiel in Estland am Sonntagabend. Jetzt meldete sich mit Leverkusen-Star Jonathan Tah der nächste Spieler ab. Er steht dem deutschen Team in den kommenden Aufgaben aufgrund eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung.

Der DFB teilte am Mittwochvormittag mit, dass der 23-jährige Verteidiger bereits das Teamhotel der Nationalmannschaft in Dortmund verlassen habe. Neben Tah fallen mit Timo Werner (grippaler Infekt) und Ilkay Gündogan (muskuläre Probleme) zwei weitere Spieler zumindest für die Partie gegen Argentinien aus. Zudem dürfte Löw den Dortmunder Marco Reus schonen, den Knieprobleme plagen. Der 30-Jährige wird dringender in der EM-Qualifikation in Tallinn gebraucht. "So viele Absagen hat es in der Vergangenheit selten oder noch nie gegeben", stöhnte Löw.