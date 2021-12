Mainz-Torjäger Jonathan Burkardt über Lewandowski, Moukoko und ein Debüt im DFB-Team

Jonathan Burkardt gehört in dieser Saison zu den Senkrechtstartern der Bundesliga. Nachdem er mit der deutschen U21-Nationalmannschaft im vergangenen Sommer den EM-Titel gewann, läuft es für den Stürmer auch bei Mainz 05 glänzend. Sieben Tore stehen für den 21-Jährigen in der laufenden Spielzeit bereits zu Buche. Am Samstag will Burkardt mit seinem Klub nun den großen FC Bayern ärgern. Im SPORTBUZZER-Interview spricht er über seine Bewunderung für Robert Lewandowski, die Qualitäten von Youssoufa Moukoko und ein mögliches Debüt in der deutschen A-Nationamannschaft.

