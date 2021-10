Treffsicher und bescheiden: Wie Jonathan Burkardt bei Bundestrainer Hansi Flick für sich wirbt

Denn mit acht Pflichtspieltoren in dieser Saison hat der Kapitän der U21-Nationalelf großen Anteil am Mainzer Höhenflug. "Wieder ein Tor geschossen und als Mannschaft in der englischen Woche drei Spiele gewonnen. Das ist überragend", sagte Burkardt nach dem 2:1 bei Arminia Bielefeld am Samstag, bei dem er den Siegtreffer schoss. An fünf der letzten sieben Mainzer Tore war er beteiligt.