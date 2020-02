Kanada-Youngster Jonathan David bei FC Bayern und BVB im Fokus? Berater: "Nächste Etappe im Sommer"

Zieht es nach Erling Haaland den nächsten umworbenen Youngster in die Bundesliga? Der Kanadier Jonathan David startet beim belgischen Erstligisten KAA Gent gerade durch. In 37 Pflichtspielen erzielte der 20 Jahre alte Angreifer diese Saison bereits 22 Tore für seinen Klub und bereitete zehn weitere vor - eine beachtliche Quote. Neben starken Auftritten in Belgien (18 Treffer, acht Vorlagen) zeigte David auch in der Europa League seine Klasse, traf dort zweimal. In beiden Gruppen-Partien von Gent gegen Wolfsburg kam er zum Einsatz, blieb aber jeweils ohne Torerfolg.