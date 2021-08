Jonathan Meiers schnelles Wiedersehen mit Dynamo Dresden

Mainz/Rostock/Dresden. Man sieht sich immer mindestens zweimal im Leben: Kaum hat Jonathan Meier Dynamo Dresden verlassen, da trifft der 21-Jährige seine Mitspieler aus der vergangenen Saison wieder! Am Sonnabend (20.30 Uhr) kickt er aber nicht mit dem „D“ auf der Brust, sondern mit der Kogge, wenn Dynamo zum Aufsteigerduell beim FC Hansa in Rostock erwartet wird. Seit dem vergangenen Wochenende schnuppert Meier, ein gebürtige Münchner, Ostseeluft, denn diesmal hat Hansa den schnellen und technisch starken Linksverteidiger für ein Jahr ohne Kaufoption von den „Meenzern“ ausgeliehen. Eine überraschende Entwicklung, die vor wenigen Wochen kaum einer ahnte. Anzeige

Mit großen Hoffnungen war Meier nach dem Ende seiner einjährigen Ausleihe nach Dresden im Sommer zurück nach Mainz gewechselt. Bei den Rheinhessen rechnete sich der Bayer einiges aus, denn der neue Trainer Bo Svensson ist einer, der Talente nicht links liegen lässt. Das reizte Meier: „Man sieht, dass er auch junge Spieler einsetzt und mit ihnen genau wie mit älteren, gestandenen Profis umgeht. Das ist natürlich schön zu sehen, und man bekommt Bock, wenn man sieht, dass die anderen Jungs ihre Chancen bekommen und spielen dürfen.“

So träumte Meier, der bei Rekordmeister Bayern München schon viermal und dann in Mainz noch zweimal zum Bundesliga-Spieltagskader gehört hatte, aber nie zum Einsatz gekommen war, davon, in dieser Saison endlich sein Debüt im Oberhaus feiern zu können. „Ich bin glücklich, wieder hier zu sein und freue mich auf die kommenden Wochen“, sagte Meier bei seiner Rückkehr zu den Nullfünfern. Gleich beim ersten Testspiel in Bad Kreuznach kickte er mit und schoss beim 11:0 gegen die TSG Planig auch zwei Tore. Im Trainingslager in Österreich durfte der Bayer sogar beim Test gegen den FC Liverpool (0:1) mitwirken.

Seinem Selbstvertrauen tat das gut. Es war nach dem Jahr in Dresden, wo Meier nach der Verletzung von Chris Löwe schnell Stammspieler geworden war, ohnehin gewachsen. In einem Interview auf der Mainzer Homepage zog er ein sehr positives Fazit seiner Zeit an der Elbe: „Ich glaube, dass ich in vielen Aspekten – spielerisch, körperlich, menschlich – gereift bin. Wenn man eine Saison mit knapp 30 Partien spielt, holt man sich natürlich ein gutes Selbstvertrauen. Es war eine gute Zeit, die mich weitergebracht hat.“

Zu große Konkurrenz in Mainz

Das wollte Svensson aber genau überprüfen, denn er attestierte Meier in der Vergangenheit zuviel Zurückhaltung: „Er muss sich was zutrauen. Er spielt zu viel quer und nach hinten für seine Qualitäten, er muss mehr Zug nach vorne mitbringen“, sagte der Däne noch Anfang Juli im „kicker“ über den Rückkehrer aus Dresden, den Mainz 2019 für 1,2 Millionen Euro vom FC Bayern gekauft hatte. Offenbar konnte ihn Meier danach aber nicht vollends davon überzeugen, dass er jetzt auch forsch genug für die Bundesliga auftritt.

Einen Tag zuvor war Meier nach Rostock gewechselt, denn neben Martín hat derzeit auch Anderson Lucoqui die Nase bei Svensson vorn. Den 24 Jahre alten Deutsch-Angolaner holte Mainz von Arminia Biefeleld, wo er schon 21 Bundesliga-Spiele machen durfte. Mit weiteren 24 Zweitliga-Spielen ist er um einiges mehr erfahren als Meier, der noch nie in der 2. Bundesliga mitmischen konnte.

Zweitliga-Erfahrung sammeln

Letzteres soll er nun in Rostock kräftig tun. Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt erklärte dazu: „Für die Entwicklung von Jonathan ist es unerlässlich, dass er die Chance auf Spiele auf höchstem Niveau erhält. Entsprechend ist die Leihe zu Hansa für ihn ein wichtiger nächster Schritt, auch weil sich die Konkurrenzsituation auf seiner Position hier bei Mainz 05 verändert hat.“ Eine erneute Ausleihe nach Dresden war spätestens dann kein Thema mehr, als Dynamo am 11. August den Georgier Guram Giorbelidze vom Wolfsberger AC auslieh.

So darf man jetzt gespannt sein, wie sich Meier nach einer Woche Training beim FC Hansa am Samstagabend gegen seine alten Kameraden verkauft. Seine Chancen, bei Rostocks Trainer Jens Härtel zu spielen, sind gut. Lukas Scherff, der in den letzten drei Partien den Linksverteidiger-Posten besetzte, aber technische Schwächen hat, wird wohl ins zweite Glied treten müssen, weil er zuletzt beim 1:1 in Heidenheim auch nicht überzeugte.