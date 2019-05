Freiburg holt Jonathan Schmid zurück: Franzose kommt vom FC Augsburg 

Jonathan Schmid verlässt den FC Augsburg und kehrt zum Bundesliga-Rivalen SC Freiburg zurück. Dies teilten beide Vereine am Freitag mit. Der 28-jährige Franzose, der noch einen Vertrag bis zum Sommer 2020 beim FCA besaß, war bereits von 2011 bis 2015 für die Breisgauer aktiv.

In drei Spielzeiten für die Fuggerstädter absolvierte Schmid 78 Bundesligaspiele. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragsdauer machten die Vereine keine Angaben. Erst vor wenigen Tagen war Stürmer Florian Niederlechner vom SCF zum FCA gewechselt.

Schmid gibt familiäre Gründe für die Rückkehr an

„Mein Sohn kommt in den nächsten Monaten in die Schule. Daher haben wir uns als Familie entschlossen, uns wieder Richtung Heimat zu orientieren“, begründete Schmid. „Ich habe mich beim FCA unheimlich wohl gefühlt, doch es ist für uns an der Zeit, wieder näher ans Elsass zu ziehen. Ich bedanke mich dafür, dass der FCA mir dies durch die Zustimmung zum Wechsel ermöglicht.“