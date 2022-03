Nationalspieler Jonathan Tah: So hätte Bayer Leverkusen auch Chancen auf die deutsche Meisterschaft

Man dürfe einem Teamkollegen nicht übel nehmen, wenn er zu einem Verein wie Real Madrid wechsle, sagte Tah. "Doch man kann dahin kommen, dass diese Lücke von einem Spieler nicht mehr so wahrgenommen wird" , dieser "nächste Schritt zu einem absoluten Top-Klub nicht mehr zwingend erscheint", sagte der 26 Jahre alte Innenverteidiger vor dem Duell seiner Mannschaft mit dem FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr).

Das Spiel in München ist für Bayer der Start in die zwei bisher wichtigsten Wochen des Jahres. Es folgen innerhalb von zwölf Tagen das Derby gegen den erstaunlich starken 1. FC Köln und die beiden Achtelfinalspiele in der Europa League gegen Atalanta Bergamo. "Resultate und Leistungen haben immer Einfluss auf die Gemütslage", sagte Bayer-Trainer Gerardo Seoane: "Das werden sehr schwierige Spiele. Aber wir freuen uns drauf. Wir haben momentan die Breite im Kader, diese Wochen zu überstehen." Das Spiel in München sei freilich "das schwierigste des Jahres", sagte der Schweizer: "Dem stellen wir uns gerne und wollen uns besser präsentieren als im Hinspiel." Beim 1:5 im Oktober daheim lag Leverkusen nach 37 Minuten schon mit 0:5 zurück.