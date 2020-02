FC Arsenal und Atletico wohl an Leverkusen-Star Tah interessiert - 40 Millionen Ablöse dank Klausel?

Verliert Bayer Leverkusen seinen Abwehrchef? Einem Bericht der Sport Bild zufolge könnte Jonathan Tah den Verein im Sommer verlassen. Demnach ist nämlich vor allem Premier-League-Klub FC Arsenal stark an Tah interessiert. Der deutsche Nationalspieler stünde "ganz oben auf der Liste" der Gunners, die als Zehnter die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb zu verpassen drohen und wohl den Umbruch für den Sommer planen. Und mit Atlético Madrid soll sogar ein weiterer europäischer Top-Klub am 24-jährigen Innenverteidiger dran sein.

Ausstiegsklausel im Vertrag: Tah kann Leverkusen wohl für rund 40 Millionen Euro verlassen

Nun könnte es mit einem Transfer allerdings schnell gehen. Denn die Klausel hat eine wichtige Einschränkung: Sie gilt nur bis vor der Europameisterschaft, die am 12. Juni beginnt. Danach würde Leverkusen bestimmen, zu welchem Preis und welchen Konditionen Tah den Verein verlassen kann. Beim Jubiläumsturnier, das in diesem Jahr in zwölf europäischen Ländern stattfindet, wird sich Tah also nicht mehr bei Interessenten empfehlen können.