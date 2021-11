Jonathan Tah ergänzt DFB-Kader: Bundestrainer Hansi Flick nominiert Leverkusen-Verteidiger nach

Bundestrainer Hansi Flick hat Jonathan Tah nachträglich für die anstehenden Länderspiele in der WM-Qualifikation nachnominiert. Der Abwehrspieler von Bayer Leverkusen werde wie die anderen Spieler des aktuellen Kaders der Nationalmannschaft am Montagabend im Teamhotel in Wolfsburg eintreffen, teilte der DFB mit, Anzeige

Über die Gründe oder einen Ausfall eines anderen Verteidigers war zunächst nichts bekannt. Tah wird wie alle anderen nominierten Spieler am Dienstagvormittag die erste Trainingseinheit bestreiten. Lediglich Florian Wirtz wird nicht zur Verfügung stehen. Die Partien gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) und am Sonntag in Jerewan gegen Armenien (18 Uhr/RTL) sind aus deutscher Sicht nicht mehr bedeutend für die WM-Qualifikation. Das Katar-Ticket hat die DFB-Auswahl seit Anfang Oktober sicher.

