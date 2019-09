Oliver Kahn kritisiert Jonathan Tah & Co. nach Holland-Schlappe: "Zu viele Fehler gemacht"

Der Bundestrainer habe "im Kern etwas Richtiges gesagt", betonte Kahn auf einer Veranstaltung in Köln am Samstag. "Er hat eine Art von Umbruch eingeleitet und da gibt es immer wieder mal Momente, dass man in so eine Niederlage wie jetzt gegen die Holländer reinläuft. Die Stärken der Holländer hat man gesehen, sie haben eine klare Idee vom Fußball, schalten unglaublich schnell um und lauern auf Fehler."