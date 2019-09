Zoff um Jonathan Tah: Nationalspieler streitet nach Moskau-Pleite mit Leverkusen-Fan

Bei Bayer Leverkusen herrschte Frust nach der 1:2-Niederlage gegen Lokomotive Moskau zum Champions-League-Start. Und bei Nationalspieler Jonathan Tah entlud sich diese Enttäuschung nach dem Abpfiff offenbar in einem Wortgefecht mit einem Fan. "Ich habe gar nicht genau gehört, was er gesagt hat", sagte Tah später: "Ich habe nur Meckern gehört und habe zurückgemeckert." Das Ganze sei aber schon "ein bisschen emotional" gewesen.

Dass es nach einer Niederlage auch Beschimpfungen gibt, gehört eigentlich zum Fußballer-Alltag. Sonst werden Pöbeleien von den Rängen von den Profis allerdings meist ignoriert. Doch in diesem Fall konnte Tah den Angriff des Fans nicht auf sich sitzen lassen: "Ich will, dass die Zuschauer, die in unser Stadion kommen, hinter uns stehen und uns unterstützen" , erklärte er seine Reaktion.

Leverkusen droht nach der Niederlage das Europa-Aus

Die Niederlage gegen die Russen schmerzt vor allem, weil es für Leverkusen gegen die anderen beiden Gruppengegner Juventus Turin und Atletico Madrid nicht einfacher werden dürfte, zu punkten. Es droht das Aus in der Gruppenphase sogar ohne Qualifikation für die Europa League über den dritten Platz in der Gruppe. Dementsprechend klagte auch Tah über die schwache Leistung: "Wir haben in der ersten Hälfte zu viele kleine Fehler gemacht, ganz abgesehen von den Gegentoren. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Wir hatten Chancen für den Ausgleich. Aber es hat die Entschlossenheit gefehlt"