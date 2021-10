Bayer-Profi Jonathan Tah formuliert Ansprüche auf DFB-Comeback: "Ich gehöre dahin"

Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen stellt Ansprüche auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft. "Natürlich möchte ich dahin und ich gehöre auch dahin", sagte der 25 Jahre alte Innenverteidiger am Dienstag: "Aber das entscheidet jemand anders." Tah gratulierte dem DFB-Team zur seit dem 4:0 am Montagabend in Nordmazedonien vorzeitig geglückten WM-Qualifikation: "Ich bin natürlich sehr stolz auf die Mannschaft."

