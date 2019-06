Sorgen um Jonathan Tah: U21-Kapitän droht Ausfall im EM-Halbfinale

Die deutsche U21-Nationalmannschaft bangt vor dem EM-Halbfinale gegen Rumänien am Donnerstag um seinen Kapitän. Jonathan Tah ist für die Partie gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers fraglich. Im Training musste der 23-Jährige nach dem 1:1 gegen Österreich kürzer treten. An einem Footgolf-Termin mit krebskranken Kindern im DFB-Teamhotel in Fagagna nahm der Leverkusener dafür aber teil.