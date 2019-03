Jonathas, gebürtig Jonathas Cristian de Jesus Maurício, begann seine Profi-Karriere in der U17 des brasilianischen Erstligisten EC Cruzeiro Belo Horizonte. 2006 spielte er das erste Mal für das Profi-Team von Cruzeiro. Nach mehreren Leihstationen, wechselte der Brasilianer 2008 zur Reserve des AZ Alkmaar. Knapp 1,5 Jahre später feierte Jonathas sein Debüt für die erste Mannschaft von Alkmaar. In 24 Partien erzielte der Brasilianer sieben Treffer für AZ. ©

In Europa nicht mehr vermittelbar

Einen Torgaranten im Team zu haben, erleichtert ja vieles, im 96-Fall vor allem den Klassenerhalt. In der vergangenen Saison sprang Niclas Füllkrug mit 14 Toren ein, als das Versprechen von Jonathas auf drei Treffer schrumpfte.

Danach hat 96 den Stürmer, der als Diva galt, für ein Jahr in seine Heimat zurückgeschickt. Ohne Leihgebühr, dafür übernahmen die Corinthians Sao Paulo komplett das Gehalt. Gespielt hat er aber in Brasilien kaum, sodass Jonathas im Januar bei 96 auf der Matte stand – sechs Monate früher als geplant. Seine Berater hatten vergeblich versucht, ihn bei anderen europäischen Klubs unterzubringen. Nicht mehr vermittelbar, so landete Jonathas in Hannover.