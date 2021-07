Jordan Pickford: Warum Englands Torwart vom Unsicherheitsfaktor zum Erfolgsgaranten wurde

Rund 20 Minuten vor Schluss war der alte Jordan Pickford zu sehen. Nach einem Pass hinter die Abwehr stürmte Englands Torwart aus seinem Strafraum, wollte per Kamikazetritt klären, doch der Versuch misslang, weil er den Ball nicht richtig traf. Dieser „Moment des Wahnsinns“, wie Ex-Nationalspieler Jermaine Jenas in seiner Funktion als Co-Kommentator für die BBC sagte, blieb ohne Folgen. Er änderte nichts am 4:0-Erfolg der Engländer gegen die Ukraine im EM-Viertelfinale, doch er erinnerte das englische Fußball-Volk daran, dass Pickford immer noch zu solchen Aussetzern imstande ist. Dass er den alten Pickford noch nicht ganz abgeschüttelt hat – und damit auch ein englisches Trauma. Anzeige

Das Tor ist die traditionelle Pro­blem­po­si­tion der Engländer. Die Liste der Aussetzer von Torhütern in großen Momenten ist ebenso lang wie tragisch: David Seaman, den bei der WM 2002 ein Ronaldinho-Freistoß aus 30 Metern überraschte; Scott Carson, der England mit einem Patzer gegen Kroatien im entscheidenden Qualifikationsspiel die Teilnahme an der EM 2008 kostete; Robert Green, dem bei der WM 2010 gegen die USA ein ungefährlicher Distanzschuss durch die Hände glitt; zuletzt Joe Hart, der beim blamablen EM-Aus 2016 gegen Island eine schlechte Figur abgab.

Pickford ist eines der Gesichter des englischen Aufschwungs Jetzt also steht Jordan Pickford zwischen den Pfosten. Er gilt als eines der Gesichter des englischen Aufschwungs seit 2016. Der Mann vom FC Everton debütierte im November 2017 bei einem Testspiel gegen Deutschland (0:0) in der Nationalmannschaft. 2018 half er mit, dass England ins WM-Halbfinale einzog – unter anderem mit einem parierten Elfmeter im Elfmeterschießen gegen Kolumbien im Achtelfinale. Bei dieser EM ist Pickford einer von Englands Besten – und sein Team als einziges bei diesem Turnier noch ohne Gegentor.





Seine beste Leistung zeigte er beim 2:0 im Achtelfinale gegen Deutschland, als er stark gegen Timo Werner und Kai Havertz parierte. Gary Neville, Ex-Kapitän von Manchester United und eine einflussreiche Stimme im öffentlichen Diskurs in England, erklärte den Torwart hinterher per Twitter zum Mann des Spiels und schrieb: „Ich war bei Everton kritisch mit ihm. Aber er ist ein ganz anderer Spieler!” Damit traf Neville gut das allgemeine Empfinden zu Pickford.

Der Torwart wirkte in der Vergangenheit oft flatterhaft, übermotiviert, unberechenbar. Sinnbildlich dafür war sein Foul an Virgil Van Dijk im vergangenen Oktober, das für Liverpools Abwehrchef in einen Kreuzbandriss mündete. Bei diesem Turnier scheint Pickford die richtige Mischung aus Emotionalität und Ruhe gefunden zu haben. Ein gutes Beispiel dafür war die Szene gegen Deutschland, als Thomas Müller beim Stand von 1:0 alleine auf das Tor zulief. Der alte Pickford wäre vermutlich wild von seiner Linie gestürmt, möglicherweise hätte er Müller abgeräumt wie einst Van Dijk. Der Pickford dieser EM blieb ruhig, machte ein paar Schritte nach vorne, verkürzte geschickt den Winkel. Müller vergab, kurz danach entschied England das Spiel.

Pickfords ärgster Konkurrent Nick Pope verletzte sich vor dem Turnier Der Torwart war vor der EM umstritten, allerdings verletzte sich sein ärgster Konkurrent Nick Pope vom FC Burnley vor dem Turnier. Außerdem ist Trainer Gareth Southgate jemand, der treu zu seinen Profis steht, wenn sie sich in der Nationalmannschaft nichts haben zuschulden kommen lassen. Und es ist in der Tat so, dass Pickford seine Fehler in der Vergangenheit vornehmlich im Everton-Trikot gemacht hat, nicht im Hemd der „Three Lions“. Deshalb ist er bei der EM gesetzt.