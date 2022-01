Fix! Jordan Torunarigha verlässt Hertha BSC auf Leihbasis

Jetzt ist es amtlich! Jordan Torunarigha verlässt Hertha BSC bis zum Saisonende und wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zur KAA Gent. Der Abwehrspieler wird damit zukünftig in Belgiens höchster Spielklasse auflaufen. Eine Zukunft könnte der 24-Jährige in Berlin dennoch haben. Laut Klub-Mitteilung enthält der Leihvertrag keine Kaufoption.

Bislang lief Torunarigha 73 Mal für die Hertha in der Bundesliga auf und überzeugte immer wieder mit gutem Spielaufbau. Doch schon in der vergangenen Saison kam der ehemalige U21-Nationalspieler nur zu 14 Einsätzen, unter anderem hatte auch Marton Dardai ihm den Rang in der Innenverteidigung abgelaufen. In der Winterpause verpflichtete Hertha mit Marc Oliver Kempf weitere Konkurrenz.