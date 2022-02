In Gedenken an den verstorbenen Jordi Bongard: Gladbach läuft gegen Wolfsburg mit Trauerflor auf

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verstarb U23-Spieler Jordi Bongard von Borussia Mönchengladbach . Der 20 Jahre alte Abwehrspieler war bei einem Autounfall ums Leben gekommen . Im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) werden die Gladbacher ihrem verstorbenen Nachwuchsspieler gedenken.

Wie der Klub in den sozialen Netzwerken ankündigte, laufen die Spieler in Gedenken an Bongard mit Trauerflor auf. Zudem gab es neben der Bundesliga-weiten Gedenkminute als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine eine weitere zu Ehren des verstorbenen Bongard, der auch mit einem Profivertrag ausgestattet war.

Darüber hinaus haben die Gladbacher in den sozialen Medien ein Foto gepostet, das das Trikot den Spielers mit der Rückennummer 44 zeigt - mit dem Zusatz "In Gedanken bei dir". Sportdirektor Roland Virkus hatte sich am Donnerstag in einer ersten Stellungnahme geschockt gezeigt: "Wir haben diese schreckliche Nachricht heute Morgen erhalten und sind fassungslos. Unser tiefes Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei Jordis Familie."