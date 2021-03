Jörg Dahlmann reagiert auf "Sky"-Kündigung: Trennung wegen Sushi-Spruch "nicht okay und nicht fair"

Für Jörg Dahlmann ist das Kapitel "Sky" beendet. Am Freitag kündigte der Pay-TV-Sender dem Kommentator vorzeitig. Via Instagram meldete sich der 62-Jährige nach dem Aus zu Wort. Die Trennung wegen eines Spruchs, den er beim Zweitliga-Spiel am vergangenen Wochenende abgelassen hatte, hält Dahlmann für "nicht fair". Gleichzeitig distanzierte er sich von Rassismus.