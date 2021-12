Jorginho und Lukaku drehen Partie: Chelsea zieht am Boxing Day mit Liverpool gleich

Auch dank Comebacker Romelu Lukaku ist der FC Chelsea am Boxing Day mit dem zweitplatzierten FC Liverpool in der Premier League gleichgezogen. Im Abendspiel setzten sich die "Blues" mit 3:1 (1:1) im Villa Park gegen Aston Villa durch. Nach einem Eigentor von Reece James (28.) drehten Jorginho (34., 90.+3/Foulelfmeter) und der nach seiner Corona-Erkrankung wieder genesene Lukaku (56.) die Partie. Chelsea liegt als Tabellendritter weiter sechs Punkte hinter Tabellenführer Manchester City und ist punktgleich mit dem Zweiten aus Liverpool, dessen Partie gegen Leeds United wegen eines Corona-Ausbruchs beim Gegner abgesagt wurde. Neben dem Spiel des Klopp-Teams wurden auch die Partien Wolverhampton Wanderers gegen den FC Watford und FC Burnley gegen FC Everton verschoben. Anzeige

Chelsea, das ohne die noch coronageschwächten deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz auskommen musste, verschlief den Start ins Spiel. Ex-BVB-Star Christian Pulisic konnte als zentraler Stürmer nicht überzeugen, Villa ärgerte dagegen die Londoner Hintermannschaft um DFB-Profi Antonio Rüdiger immer wieder mit langen Bällen in die Spitze. Erst gegen Ende wurde die Partie temporeicher. Nach einem Schlenzer von Mason Mount (24.), der knapp das Villa-Tor verfehlte, geriet das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel schließlich unglücklich in Rückstand: Nach einer Flanke von Matt Targett verlängerte James (28.) den Ball unglücklich und unhaltbar ins eigene Netz. Die Antwort des Champions-League-Siegers folgte jedoch prompt. Nach Foul an Ex-Bayern-Flirt Callum Hudson-Odoi entschied Schiedsrichter Martin Atkinson auf Elfmeter, den Europameister Jorginho (34.) sicher zum 1:1-Pausenstand verwandelte.

Nach der Halbzeit wurden die "Blues" deutlich offensivstärker, was vor allem an der Einwechslung von Romelu Lukaku direkt nach der Pause lag. Der Belgier erzielte nach Flanke von Hudson-Odoi wenig später sein erstes Liga-Tor seit September (56.) und brachte Chelsea damit auf die Siegerstraße. Immer wieder suchten die Mitspieler den Stürmer mit der starken Physis, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion passen musste. Mehr und mehr nahmen die Londoner das Spiel in die Hand und gaben es bis Abpfiff nicht mehr her. Mit seinem zweiten Elfmeter-Traffer machte Jorginho (90.+3) schließlich alles klar.