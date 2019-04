St. Pauli und Luhukay schreiben Aufstieg nicht ab - Präsident schießt gegen Ex-Coach

Der neue Trainer Jos Luhukay hat den Aufstieg mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga noch nicht abgeschrieben. Wenn man die Tabelle anschaut, ist noch alles möglich. Ich glaube, dass man träumen kann. Platz drei ist nicht weit entfernt“, sagte der 55-jährige Coach, der am Donnerstag in der Hansestadt die Nachfolge des am Vortag freigestellten Markus Kauczinski angetreten hat. Vor den letzten sechs Saisonspielen in der 2. Liga haben die Kiezkicker, die zuletzt vier Spiele in Serie nicht gewinnen konnten, vier Punkte Rückstand auf Union Berlin auf dem Relegationsrang.