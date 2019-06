Früherer spanischer Nationalspieler Jose Antonio Reyes stirbt im Alter von 35 Jahren bei Verkehrsunfall

Der frühere spanische Nationalspieler Juan Antonio Reyes ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Dies bestätigte sein ehemaliger Verein FC Sevilla bei Twitter. Der ehemalige Top-Stürmer, der in seiner Profi-Laufbahn unter anderem auch für Real Madrid, Atletico Madrid und den FC Arsenal auflief, wurde nur 35 Jahre alt. Zuletzt stand Reyes beim spanischen Zweitligisten Extremadura UD unter Vertrag. Der tödliche Unfall ereignete sich am Samstag in der Nähe seiner Heimatstadt Sevilla. Reyes' Auto kollidierte dabei mit einem anderen Wagen und unterlag den entstandenen Verletzungen.