José Mourinho lernt Deutsch: Star-Trainer flirtet mit der Bundesliga

Ein zweimaliger Champions-League- und Europa-League-Sieger sowie mehrfacher Meister in Italien, Portugal und England befindet sich aktuell auf dem Trainer-Markt: Die Rede ist von Star-Coach José Mourinho. Der 56 Jahre alte Portugiese sucht nach der Entlassung bei Premier-League-Klub Manchester United im Dezember 2018 immer noch nach einem neuen Job. Nun hat er zumindest eine sprachliche Herausforderung gefunden: Mourinho lernt Deutsch, wie er in einem Gespräch mit dem italienischen Fachblatt Gazzetta dello Sport verriet.

Mourinho schließt Job in Bundesliga nicht aus - Grund für Deutsch-Stunden ist aber ein anderer

Damit sorgt "The Special One", der die tägliche Arbeit auf dem Platz laut eigener Aussage "schmerzlich" vermisst und auf das "richtige Projekt" wartet , natürlich wieder für Aufmerksamkeit: Will Mourinho wirklich in Deutschland arbeiten? Zuletzt lobte der Coach die Bundesliga : "Volle Stadien, tolle Organisation, gute taktische Ansätze bei vielen Teams - ich finde die Bundesliga wirklich interessant", hatte er zuletzt der Sport Bild gesagt.

Mourinho-Konkurrent Guardiola verzweifelte vor Bayern-Job fast an deutscher Sprache

Damit könnte der portugiesische Star-Trainer seinem Rivalen Pep Guardiola nacheifern. Der aktuelle Premier-League-Meister mit Manchester City lernte für seinen Job beim FC Bayern München, den er 2013 antrat, akribisch Deutsch - und verzweifelte fast: "Es ist so eine komplizierte Sprache. Jeden Morgen habe ich mich drei oder vier Stunden mit der Grammatik beschäftigt. Nach zwei Monaten dachte ich: Ich rufe in München an und löse den Vertrag auf", verriet der Katalane in einem Interview mit der BBC. "Selbst für deutsche Kinder ist die Sprache kompliziert. Können Sie sich vorstellen, wie das für einen 41 Jahre alten Mann ist? Aber: Ich bin stur." Bleibt nur zu hoffen, dass auch Mourinho über so viel Ehrgeiz verfügt.