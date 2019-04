Trainer-Ikone José Mourinho über Titelkampf mit dem FC Bayern: "Bewundere die Arbeit des BVB"

Der Titelhunger von Mourinho ist aber weiterhin ungebremst. Auch ein erstmaliges Engagement in der Bundesliga möchte er nicht ausschließen, betont jedoch: "Aber ein neues Abenteuer kann auch in einem Land stattfinden, in dem ich bereits die Meisterschaft gewonnen habe." Den spannenden Titelkampf in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem BVB gefällt Mourinho, der zuletzt für Manchester United gearbeitet hatte. Er lobt die Entwicklung des BVB, der trotz der 5:0-Pleite gegen den FC Bayern nur einen Punkt hinter dem Rekordmeister auf Rang zwei der Liga steht. "Ich bewundere die Arbeit des BVB und seinen Versuch, mit einem Giganten wie Bayern zu konkurrieren", erklärt Mourinho.