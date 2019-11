José Mourinho schielt auf Kovac-Nachfolge beim FC Bayern: "Würde gerne kommen"

Mourinho wird schon seit Wochen immer wieder mit der Bundesliga in Verbindung gebracht, auch in Zusammenhang mit Borussia Dortmund hatte es bereits Gerüchte gegeben. Nach der Entlassung von Niko Kovac mehren sich seit einigen Tagen die Spekulationen um ein Engagement beim Rekordmeister. Laut Sky Sport habe es allerdings noch keine Kontaktaufnahme von Seiten des FC Bayern gegeben.

FC Bayern: Noch keine Kontaktaufnahme zu Mourinho

Am Mittwoch hatte der ebenfalls gehandelte Ralf Rangnick den Münchnern bereits abgesagt. Dies bestätigte sein Berater Marc Kosicke gegenüber der Bild. "Nein, Ralf Rangnick steht nicht zur Verfügung. Wir glauben nicht, dass das, was Ralf Rangnick mitbringt, derzeit bei Bayern gesucht wird. Und darum macht es keinen Sinn, konkrete Gespräche zu führen", so Kosicke. Zuletzt hatten auch Ajax-Coach Erik ten Hag und PSG-Trainer Thomas Tuchel ein Engagement in der laufenden Saison bei den Bayern ausgeschlagen.