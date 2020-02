Mourinho über RB Leipzigs Nagelsmann: „Der nächste Schritt wird noch größer sein“

London. Launisch, teils wortkarg und ein wenig überheblich: Jose Mourinho präsentierte sich auf der Pressekonferenz vorm Achtelfinalhinspiel zwischen Tottenham Hotspur und RB Leipzig wie er leibt und lebt. Zur schweren Verletzung von Angreifer Heung-Min Son, der nach einem Armbruch für einige Wochen ausfallen wird, äußerte sich „The Special one“ zunächst einsilbig. Stattdessen überspielte er seine Enttäuschung mit einer Prise Überheblichkeit und ließ die Fragesteller zu Beginn der Fragerunde ein wenig auflaufen. Einmal warm geworden, wählte er wenige Minuten später dramatische Worte, um die Verletzungsmisere im Angriff zu verdeutlichen. „Wir müssen uns von gebrochenen Herzen erholen“, sagte der Portugiese. Die Lage, in der sich seine Mannschaft befindet, sei mit einem Aufstieg aus dem zwölften Untergeschoss in den vierten Stock eines Hauses zu vergleichen. „Und dann nimmt jemand die Treppe weg.“ Für den 57-Jährigen gibt es nun nur eine Möglichkeit, um auf die Schocknachricht zu reagieren.

„Werden wir jetzt aufgeben oder kämpfen? Wir werden kämpfen“, kündigte er an. Wen er im Angriff spielen lassen könnte, wollte Mourinho nicht verraten. „Erst hatten wir keine Optionen von der Bank, nun haben wir keine Optionen mehr auf dem Feld“, meinte er ironisch. Neben dem Südkoreaner Son fällt auch Toptorjäger Harry Kane (Oberschenkel) schon seit Anfang des Jahres verletzt aus. Die übrig gebliebenen Spurs-Profis scheuchte der Coach am Nachmittag bei nasskalten und windigen Bedingungen über den Platz auf dem Spurs-Trainingsgelände im Norden Londons.

Lob für Julian Nagelsmann

Und was sagte er zum deutschen Gegner? RB Leipzig, Mourinho sprach den Namen „Leipzitsch“ aus, sei ein sehr gutes Team mit sehr guten Spielern. „Sie haben das Potenzial Erster zu sein in der Bundesliga für viele Monate (...) und um den Titel zu kämpfen“, ergänzte er in seiner fliederfarbenen Trainingsjacke. „Das sagt viel aus.“