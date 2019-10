Mourinho spottet über Klopp-Frust nach Remis gegen ManUnited: "Wollte Fleisch und bekam Fisch"

Der FC Liverpool hätte nicht besser in die Premier-League-Saison 2019/20 starten können. Mit acht Siegen aus den ersten acht Spielen hat das Team von Jürgen Klopp dort weitergemacht, wo es in der Champions League mit dem Titel aufgehört hatte. Diese Siegesserie ist seit vergangenem Sonntag allerdings beendet, da die Reds bei Manchester United nicht über ein 1:1 hinauskamen .

Mit einem Unentschieden in einem Auswärtsspiel gegen den Rekordmeister darf man zumindest nicht unzufrieden sein - sollte man meinen. Gäste-Trainer Klopp sah dies offensichtlich ein wenig anders und machte seinem Ärger nach dem Spitzenspiel Luft. Dieser richtete sich neben dem Videobeweis auch gegen die defensive Spielweise der Hausherren, "die mit allem verteidigten, was sie haben". Seit er in England ist, spiele ManUnited "gegen uns immer so", ergänzte der Welttrainer des Jahres.