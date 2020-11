José Mourinho lästert über Länderspiele: "Corona-Testergebnisse nach Spielen und vieles mehr..."

Am Montag waren unter anderem zwei Spieler der Ukraine positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sie am Samstag noch gegen Deutschland im Einsatz waren. Bundestrainer Joachim Löw reagierte überrascht auf die Ergebnisse. "Die Testungen am Freitag und Samstag vor dem Spiel waren ja alle negativ. Unserer Arzt hat uns versichert, dass wir keine Angst haben brauchen. Wenn ein Spieler an dem Tag negativ ist, sei er nicht infektiös und kann keine anderen Spieler anstecken. Für uns bleibt es dabei: Wir versuchen uns strikt an die Regeln zu halten. Wir wurden gestern und heute nochmals getestet", sagte er vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien am Dienstag.